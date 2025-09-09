Kartal’ın Mahallelerinde Büyük Temizlik Hareketi

  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi, ilçenin dört bir yanında kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, sabahın erken saatlerinden akşamın ilerleyen saatlerine kadar cadde ve sokaklarda yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Pazarların kurulduğu bölgeler başta olmak üzere, günlük yaşamda en çok kullanılan alanlarda süpürme, büyük hacimli atıkların toplanması, çöp konteynerlerinin boşaltılması ve yenilenmesi gibi kapsamlı işlemler, ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Hasarlı konteynerler onarılarak yeniden kullanıma kazandırılırken, kullanılamayacak durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor.

Son olarak Cevizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik seferberliğinde, Hacılar Caddesi ve çevre sokaklarda gün boyu devam eden çalışmalarda, sokaklar çöplerden ve atıklardan arındırıldı.

Kartal Belediyesi’nin, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanan bu çalışmalarla, ilçedeki 20 mahallenin tamamında temizlik faaliyetleri artarak devam edecek.

