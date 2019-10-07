Kartal’ın minik yelkencileri sertifikalarını Başkan Gökhan Yüksel’den aldı

Kartal Belediyesi’ne bağlı Yelken Yaz Okulu öğrencileri, yaklaşık 2 ay süren yelken sporu eğitiminin sonunda, sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Dragos Yelken Kulübü’nde gerçekleşen 17. Yelken Yaz Okulu Sertifika Töreni’ne, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, törende yaptığı konuşmada; “Amacımız, çocuklarımızın hem karar verme, hem yeteneklerini ortaya çıkarma kabiliyetlerinin biraz daha artması. Artık bu sporun da sadece ekonomik durumu iyi olan ailelerin değil, Kartal’ın bütün çocukları tarafından ve mümkünse Ekrem Başkan’la birlikte buluşarak İstanbul’un bütün çocukları tarafından icra edilmesini istiyoruz. Yaklaşık 180 başvuru oldu. Elimizden geldiği kadar fazla çocuğu sürecin içine katmaya çalıştık” ifadelerini kulandı.

Su Sporları İçin Yeni Tesis Müjdesi

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında yeni bir su sporları tesis müjdesini vererek, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Yelken Yaz Okulu’nun on yedincisinin sertifika törenini gerçekleştirdik. Yeni denizciler kazandırdık. Amacımız da bu zaten, Kartal’ın çocuklarını denizle, deniz sporuyla buluşturmak, yeni yelkenciler kazandırmak. Bunu ilerleyen günlerde bir adım daha öteye götürerek kürek, kano, yelkeni biraz daha teşvik eden, yüzme sporunu biraz daha iyi imkanlarla sunabilen bir tesis yapma amacımız var. Şu an Dragos Yelken Kulübü’nün alanındayız. Hemen 100 metre ilerideki eski Tekel iskelesini önümüzdeki yaz su sporları merkezine dönüştürüyoruz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Konuşmanın sonunda, Başkan Gökhan Yüksel yelken sporcusu miniklere sertifikalarını teslim etti. Başkan Gökhan Yüksel, tören boyunca heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunan miniklerle uzun süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.