Kartal’ın Spor Caddesi ''Prestij'' Kazanıyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Spor Caddesi’nin yıllardır bakımsız kalan ve bozulan zemini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmalarıyla yenileniyor. Bu işbirliği çerçevesinde Spor Caddesi, yenilenen kaldırımları ve aydınlatma sistemleriyle Prestij Caddesi’ne doğru adımlar atıyor.

Caddenin yağmur suyu ve altyapı çalışmaları ile beraber yaya kaldırımları granit parkelerle döşenerek yenilenmiş, engelli erişimi ve sokak çıkışları düzenlenerek tamamı asfaltlanmış, aydınlatma direkleri değişmiş olacak. Bu çalışmaları yol genişletme ve yenileme çalışmaları izleyecek. Aydınlatma lambalarının değiştirilip estetik dekoratif hale getirilmesi, oturma gruplarının konulması, fiber optik hat döşenmesi, yağmursuyu ızgaralarının artırılması gibi çalışmalarla da cadde yepyeni görünümüne kavuşacak. Etaplar halinde yapılacak çalışmaların sonunda peyzaj düzenlemesi ile yeni bir görünüme kavuşmuş olan spor caddesi , “Prestij Caddesi “ olarak Kartallıların kullanımına sunulmuş olacak.