Kartal’ın Yolları Yenileniyor, Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Modern ve yaşanabilir kent anlayışıyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Kartal Belediyesi, ilçenin en yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarında asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar, ilçede son 30 yılın en geniş kapsamlı asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiren Kartal Belediyesi, Kartal’ın tüm mahallelerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Kartallıların; hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi için gerçekleşen çalışmalarda, son olarak kentin 6 noktasında yürütülen asfalt serim çalışması büyük oranda tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, adliye ve hastane gibi kamu alanlarına yakın olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı; Onat, İzmir, Bayburt, Karacabey, Kemaliye ve Samsun Sokaklarında ekipler çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ayrıca, 6 farklı noktadaki çalışmalarda; 1300 metre uzunluğunda 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 14 mahallede çalışma yapılırken, 2022-2023 yıllarındaki çalışmalarda ise yaklaşık 47 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi yetkilileri, havaların ısınmasını fırsat bilerek önümüzdeki aylarda da Komşu İletişim Merkezi ve ilçe muhtarlıklarına gelen talepler doğrultusunda Kartal’ın 20 mahallesinde çalışmaların ara vermeden devam edeceğini ifade etti.

“Kartallılar İçin Gece-Gündüz Çalışıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve gelmeden önce Kartal’da asfalt seferberliği başlatacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirtti. Başkan Gökhan Yüksel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, havaların ısınmasıyla beraber asfalt serimine hız verdi. Ekiplerimiz komşularımızın araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için gece-gündüz çalışıyor. 6 farklı noktada 1300 metre uzunluğunda 2 bin ton asfalt serimi büyük oranda tamamlandı. Tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek.” dedi.