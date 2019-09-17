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  4. 17 Eylül 2019 17:36

Kartallı çevreci dalgıçlar denizin dibini temizleyecek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çevreci projeleri, ‘Sıfır Atık’ vizyonu, çevre dostu etkinlik, uygulama ve kampanyaları ile adından söz ettiren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, örnek oluşturacak çevreci bir etkinliğe daha imza atıyor.

Kartallı çevreci dalgıçlar denizin dibini temizleyecek
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Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, en önemli çevre sorunları arasında yer alan su sorununa dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla çevreci dalgıçlardan oluşan bir ekip, ‘Su Yoksa Hayat Yok’ sloganıyla denizden atık toplayacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’da Kartal sahilinde yer alan Palmiye Cafe yanında düzenlenecek etkinliğe sanatçı Ezgi Ayçe, şarkılarıyla eşlik edecek. Öte yandan drama eğitmenleri; Kemal Oruç ve Cihan Özdeniz’in çevre bilinci ile ilgili eğlenceli drama gösterisi de Kartallı çevrecilerle buluşacak.

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