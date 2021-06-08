Kartallı Çocuklar Geleceğe ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ ile Hazırlanıyor

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkan Kartal Belediyesi, çocukları teknolojik ve bilimsel alanda geleceğin sektör ve iş dünyasına hazırlayacak yeni bir projeye imza attı. Kartallı çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ‘robotik kodlama’ eğitiminin verileceği proje kapsamında, Uğur Mumcu Kültür Merkez’inde eğitim salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olma öncülüğünü sürdüren Kartal Belediyesi, bir yandan da çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmaları ile Kartallı çocukları geleceğe hazırlıyor.

Bu hedef ile çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi, Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu ile birlikte, 8-12 yaş arasındaki çocuklara iki aylık dönemler boyunca; sorun çözme, takım duygusu kazanma ve geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, birim müdürleri, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin, bağışçı Fatih Tunga ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz Bilim ve Teknolojinin Başkenti Olmak”

Açılışta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu günümüzde, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlanabilmesi için böyle bir projeyi oluşturmaya karar verdik. Bu proje tabii ki belediyemiz için çok değerli. Projedeki katkılarından dolayı, değerli Lions Kulübü’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda, teknolojinin ve sanatın, bilimin ve sporun başkenti olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bugün yaptığımız açılış bizler için çok değerli.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Hedefimiz burada, 8-12 yaş arası grubundaki öğrencilerimize geleceğin teknolojisini öğretebileceğimiz bir ortam sunmak. İki aylık sürelerde, oluyor bu eğitimler. Önce kodlama eğitimi alıyorlar. Biz çocuklarımızın algoritma mantığını ve problem çözebilme önsezilerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini, bir araya gelerek problem çözme yeteneklerini geliştirecek, aynı zamanda bilgisayarlarını programlayabilecek ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, “Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu olarak, dünya üzerinde çalışan bir hizmet kuruluşuyuz. Şu anda, 216 ülkede faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Sadece insana ve insanlığa hizmet ediyoruz. Asla; din, dil, ırk ayırt etmeden, siyaset yapmadan hizmet alanımızı çok geniş tutuyoruz. Bugün, burada sizlerle birlikte çok güzel bir eğitim yuvası açtık. Kodlama geleceğin mesleği olacak, bizim de gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden bu eğitimi vermemiz lazım. Gelişen dünyada, bu şekilde çocuklarımız kendilerine yer edinsin. Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Beraber çalışmaktan çok keyif aldık. “ifadelerini kullandı.

Miniklerden Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Kodlama eğimi alan miniklerden Begüm Kerim; “Burada kodlamayı öğrendim. İstediğim bazı şeyleri çizebiliyorum. Evde bir tane kumbara ve bardak yaptım. Evini, salonunu ve odasını tanıtan bir insan yaptım. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’deki herkesin bu eğitimden faydalanmasını isterim.” ifadelerini kullandı.

Miniklerden bir diğeri Buse Yıldız ise, “Hayalimdeki dansı, robotlara yansıtarak bir kodlama yazdım. Bunu hayal kurarak yaptım. Hayalimde, ilginç danslar vardı. Sonucunda, çok güzel bir dans ortaya çıktı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize, böyle bir şans verdi.” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde, yapılan konuşmaların ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu yöneticilerine ve bağışçı Fatih Tunga’ya bir teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından, Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve beraberindekiler, eğitim salonunun açılışını gerçekleştirdi.