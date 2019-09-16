Kartallı esnafların ruhsatı Başkan Gökhan Yüksel'den

Kartal'da iş yeri açan esnaflara teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, esnafın bir kentin can damarları olduğunu söyledi. Başkan Yüksel, "Esnaf bir kentin can damarıdır. Kartal esnafı kalkındıkça, kazanan Kartallı komşularımız olacaktır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan 11 esnafımızı burada ağırlamaktan ve ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Siz değerli esnaflarımıza hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

"Görüşlerinize önem veriyoruz"

Son olarak esnaflarla sıkça bir araya gelmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımıza güzel hizmetler vermek istiyoruz. Bu anlamda mahallelerimizi güzelleştirecek ve ilçemizi kalkındıracak projelerimiz var. Tamamı gerçekleştirilebilir ve doğrudan ihtiyaçlarınıza yönelik projelerle ilgileniyoruz. Bu adımları atarken de istişareye büyük önem veriyoruz. Esnaflarımızla bu tür buluşmaları devamlı hale getirerek, sizlerin de görüşüne başvuracağız." dedi.

"Eleman ihtiyacınız olduğunda belediyemize başvurun"

İşletmelerin Kartal'a olan ilgisinin artması ve esnafın kalkınmasının işsiz sayısının azalmasına vesile olacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'da katma değer yaratacak projeler, önceliğimiz olacak. Kartal Kariyer Merkezi diye bir proje başlattık. İşverenle iş arayan komşularımızı bir araya getiriyoruz. Lütfen eleman ihtiyacınız olduğunuzda Kartal Belediyesi'nin insan kaynakları birimine başvurun, beraber hareket edelim ve sizi ihtiyaç duyduğunuz insan kaynağına eğitimler vererek biz yaratalım." dedi.