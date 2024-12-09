Geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Kartallı gazeteci Bülent Çimen, son yolculuğuna uğurlandı.

Kartallı gazeteci Bülent Çimen, Pazar gecesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merhum Çimen için öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’nde kılınan cenaze namazına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Adalet ve Kalkınma Partisi Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, meclis üyeleri, çok sayıda meslektaşı ile merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Gözyaşları ile uğurlanan merhumun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Hasanpaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.