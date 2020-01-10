Kartallı gazetecilere anlamlı ziyaret

Kartal Gazeteciler Derneği’nde gerçekleşen ziyarete; Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan ve Kartal’da çalışmalarını sürdüren basın mensupları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartallı basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Hüseyin Güler, dernek üyesi gazetecilere çiçek ve hediye paketi takdim etti.

Yerel gazetecilerin Kartal’ın gelişimine olan katkısının göz ardı edilemeyeceğine değinen Güler, Kartal Belediyesi olarak her zaman için basın mensuplarına desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra söz alan Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan ise, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.