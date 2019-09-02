Kartallı genç dövüşçü Güney Kore'den madalyayla döndü

Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kartal'ımızı temsil ederek 2. olan Alperen Avcı, 27 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Chungju kentinde düzenlenen Dünya Dövüş Sanatları Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Avcı, yapılan müsabakalar sonucu 3. lük madalyası kazanmayı başararak podyuma çıktı.

Çalışmalarını Kartal'daki Avcı Spor Kulübü'nde yapan Kartallı genç dövüşçü, Güney Kore'ye gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini kabul etmişti.