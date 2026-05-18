Kartallı Genç Yetenekler Makine Hangar’da Sertifikalarını Aldı

Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makine Hangar’da eğitim alan 180 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Kartal Belediyesi’nin çocukları ve gençleri bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlediği Maker Eğitimleri’nde yeni dönem tamamlandı. 28 Mart - 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla bitiren 180 öğrenci için Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da bir sertifika töreni organize edildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler bilim ve teknolojiyle iç içe bir eğitim süreci yaşadı

Maker Eğitimleri kapsamında 100 öğrenci temel seviye, 80 öğrenci ise devam gruplarında orta seviyede eğitim aldı. Toplam 180 öğrencinin teknoloji ve üretim odaklı eğitimlerle buluştuğu programda, farklı yaş gruplarına yönelik içerikler uygulamalı olarak hayata geçirildi. Program süresince ilkokul seviyesinde LEGO ile Kodlama, ortaokul seviyesinde LEGO ile Kodlama ve 3D Printer, lise seviyesinde ise Raspberry Pi eğitimleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, eğitimler boyunca hem teorik bilgi edindi hem de öğrendiklerini uygulamaya dönüştürerek teknoloji, tasarım, kodlama ve üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrenciler süreç boyunca teorik bilgilerini pratiğe dökerek teknoloji, tasarım, kodlama ve üretim süreçlerini deneyimledi. Eğitimler sayesinde çocukların analitik düşünme, algoritmik yaklaşım, problem çözme ve takım çalışması gibi alanlarda beceri kazanması sağlandı. Törende velilerin de katılımıyla öğrencilerin dönem boyunca geliştirdiği projeleri içeren bir video gösterimi gerçekleştirildi. Velilerin de ilgiyle takip ettiği gösterimde, öğrencilerin bilim ve teknolojiyle iç içe geçirdikleri eğitim süreci büyük beğeni topladı.

Sertifika törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ali Aluç, Kartal Belediyesi’nin birim müdürleri ile veliler katıldı.

Başkan Yüksel: “Kartal’ın Çocuklarına Yazılım ve Kodlama Öğreteceğiz Demiştik”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Makina Hangar’da temel seviye ve devam grubu eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, merkezin Kartal’daki çocukların teknolojiyle erken yaşta buluşması açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Yola çıkarken Kartal’ın çocuklarına yazılım ve kodlama öğretme sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Gökhan Yüksel, “Bu teknolojiler nasıl ilerliyor, cep telefonlarında oynanan oyunlar nasıl yazılıyor, uygulamalar nasıl gerçekleşiyor diye çocuklarımızı en azından düşündüreceğiz demiştik. Bugün artık o düşünme düzeyine geçiyoruz. Temel seviyeyi tamamlayan öğrencilerimiz orta seviyede eğitim alıyor. Orta seviyedeki öğrencilerimiz için de önümüzdeki süreçte ileri seviye eğitimlerin duyurularını yapacağız.” dedi.

10 bin öğrenciye ulaşan merkez

Başkan Gökhan Yüksel, Makina Hangar’ın açıldığı günden bu yana 10 binin üzerinde öğrencinin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları deneyimlediğini belirterek sertifika alan öğrenci sayısının da her geçen dönem arttığını dile getirdi. Kartal’daki tüm öğrencilerin bu alandaki eğitimlerden faydalanabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Yakın gelecekte yazılım ve kodlama bilgisinin çok daha önemli hale geleceğine dikkat çekerek, öğrencilerin bu yaşlarda teknolojiyle üretim odaklı tanışmasının değerli olduğunu vurguladı. Bilgisayar ve dijital teknolojilerin geçmişte hayal gibi görünen birçok alanı bugün günlük hayatın parçası haline getirdiğini belirterek, yakın gelecekte iş gücüne uyum sağlayabilmek için yazılım ve kodlamanın kritik bir ihtiyaç olacağını ifade etti.

Başkan Yüksel, konuşmasında Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yürütülen iş birliğine de değinerek, merkezin yalnızca çocuklara yönelik atölyelerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda mühendislik alanındaki eğitimler ve mesleki gelişim çalışmaları için de önemli bir kampüs işlevi gördüğünü belirtti.

Teknik mesleklerin ve mühendislik alanlarının gelecekte daha da önem kazanacağını ifade eden Başkan Yüksel, gençlerin meslek seçimlerinde doğru yönlendirilmesinin de belediyenin önem verdiği başlıklardan biri olduğunu söyledi. Lise çağındaki öğrenciler için kariyer günleri ve sektör temsilcileriyle buluşmalar düzenleyerek, gençlerin eğitim hayatlarına ve meslek tercihlerine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Genç yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz

Konuşmasında robotik kodlama alanında çalışma yapan Kartallı öğrencilerden de bahseden Başkan Gökhan Yüksel, robotlarını üreten dört okulun Amerika’da düzenlenen bir yarışmaya katıldığını belirtti. Kartal Belediyesi olarak bu öğrencilerin ulaşım ve sponsorluk süreçlerine destek verdiklerini ifade eden Yüksel, öğrencilerin yarışmadan ödülle ya da çok değerli bir tecrübeyle döneceklerine inandığını söyledi. Makina Hangar’ın bilim, teknoloji, mühendislik ve üretim alanındaki buluşturucu gücünü daha da büyüteceklerini vurgulayarak, programa katılan öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Programın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sertifikalarını alan öğrenciler, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte törenin heyecanını paylaştı.

Bilim ve Teknolojiyle Üreten Nesiller

Kartal Belediyesi tarafından Makina Hangar’da sürdürülen Maker Eğitimleri, çocukların teknolojiye yalnızca tüketici olarak değil; üreten, geliştiren ve öğrendiklerini projeye dönüştürebilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Öğrenciler, eğitimler sayesinde problem çözme, takım çalışması, analitik düşünme ve proje geliştirme alanlarında deneyim kazanırken; bilim ve mühendisliğin temel kavramlarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Kartal’da çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta buluşmasını amaçlayan eğitimlerin, önümüzdeki dönemlerde de farklı içeriklerle devam etmesi planlanıyor.