Kartallı gençler 3 boyutlu yazıcı teknolojisini Makina Hangar’da keşfedecek

Kartal Belediyesi, gençlerin; yeni endüstriyel devrim olarak tanımlanan Endüstri 4.0’ın da önemli bir bileşeni olan 3 boyutlu yazıcı teknolojisini (3D Printer) yakından tanıması amacıyla Makina Hangar’da ‘3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi’ni düzenliyor.

Katılımcıların temel 3D yazıcı bilgisi ve becerisi kazanmasını hedefleyen ve tasarımdan üretime kadar olan süreçlerin temel adımlarını kapsayan atölye programı, 11 Ocak Cumartesi günü, Makina Hangar’da toplam 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum 10.00-10.30 saatleri arasında, ikinci oturum 12.00-13.30 saatleri arasında ve üçüncü oturum ise 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılım yaşının 13 ve üzeri olduğu ‘3D Printer Kullanım ve Etkileşim Atölyesi’nde yer almak, özgün fikir ve tasarımlarla hayallerini 3 boyutlu forma dönüştürmek isteyen gençler, 0216 280 60 68 numaralı iletişim hattından ya da KartalBelediyesiWebSitesi üzerinden kayıt yaptırabilir.