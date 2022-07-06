Kartallı Kadınlar, ‘Aile Okulu’ Eğitim Sertifikalarını, Başkan Gökhan Yüksel’in Elinden Aldı

Kartal Belediyesi, Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, çocuklara yönelik eğitim psikolojisi ve aile içi ilişkilerin ele alındığı, ‘Aile Okulu’ eğitim semineri tamamlandı. 7 hafta süren eğitimin sonunda katılımcılar, sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Dr. Nesteren Gazioğlu, Öğretim Görevlileri Didem Enerem ve Gülşah Aydın Yeşilyurt katıldı.

Toplamda 7 hafta süren eğitimde; ailede insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ailenin önemi ve aile içi ilişkiler, çocukla iletişim, anne-çocuk sağlığı ve ilkyardım, çocuk ve beslenme, çocuğun gelişim aşamaları (bilişsel-sosyal-motor-dil), oyunun önemi, olumsuz davranışlarla baş etme, çocukta cinsel eğitim, aile-okul ve toplum işbirliği ile bağımlılıkla mücadele gibi konular uzmanlar tarafından katılımcı kadınlarla paylaşıldı.

“Bu Eğitimleri Çok Önemsiyoruz”

Eğitimin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı kadınlara sertifikalarını takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi olarak hayatın her alanında kadınların yanlarında olduklarını vurgulayarak; “Bugün, Aile Okulu eğitimimizin son günündeyiz. Eğitime katılan kadınlar kadar bizler de çok heyecanlıyız. Kartal Belediyesi olarak, bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.