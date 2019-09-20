Kartallı Kadınlara Ücretsiz Terapi Hizmeti

Psikolojik destek çalışmalarını daha geniş kesimlere ulaştırabilmek için mevcut kadrosunda bulunan psikologların yanı sıra; çeşitli kurumlar ve gönüllülerle geliştirilen işbirlikleri ile grup terapisi, çift ve bireysel psikoterapi hizmetleri ile danışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda interaktif seminer düzenleyen merkez, çalışmalarını kadınların sorun ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çeşitlendirmeye devam ediyor.

Yıllar içerisinde şube sayısını 3’e çıkaran ve önceki yıllarda gerçekleştirdiği grup terapileri kapsamında Kartallı kadınlardan olumlu geri bildirimler alan Kadın Danışma Merkezi, bu çalışmalar kapsamında psikodrama teknikleri kullanılarak sürdürülecek yeni bir grup terapisine imza atıyor.

Kartallı kadınların hizmetine sunulacak olan çalışma, Ekim 2019- Haziran 2020 döneminde her Salı 10.00 - 12.30 saatleri arasında Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan program; Uzman Psikolog Hanife Uğur Kural ve Itır Erkan tarafından yürütülecek olup katılım 18 kişi ile sınırlı olacaktır.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Güçlü bir toplumun ancak, güçlü kadınlarla var olabileceğinin bilinciyle, göreve geldiğimiz günden bu yana, kadınlarımıza yönelik planladığımız çalışmalar, bizim önceliklerimizi oluşturdu. Bu konu üzerinde yeni projeler üretirken hiçbir detayı es geçmek istemedik. Kadın Danışma Merkezimizin çalışmalarıyla hizmet vermeye başlayacak olan psikodrama da önem verdiğimiz konulardan bir tanesi... Bireyin yaşadığı sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olan psikodrama ile Kartallı kadınlarımız; kendini tanıma, yaratıcılığını artırma, karar verme, kaygılardan kurtulup hayatın akışına katılma, suçluluk duyguları ve korkularla başa çıkmayı öğrenme, hayatında ya da geçmişinde kendisini mutsuz eden yaşantıları anlaması ve değiştirmesi için gerekli gücü kazanma, hedeflerinin peşinden koşabilme, üretime geçebilme gibi konularında uzman psikologlar tarafından destek alacak. Hizmetten faydalanmak isteyen Kartallı kadınlarımızı ücretsiz olarak hizmet verecek psikodrama terapisine davet ediyorum.” dedi.

Ayrıntı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, 0216 280 64 63 numaralı telefondan Kadın Danışma Merkezi ile iletişime geçebilir.