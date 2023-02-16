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Kartallı Kadınların Ördükleri Atkı ve Bereler Depremzedelere Gönderiliyor

Kartallı Kadınların Ördükleri Atkı ve Bereler Depremzedelere Gönderiliyor
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Kartal Belediyesi ve Anneler Derneği, deprem bölgesine gönderilmek üzere; atkı, bere, patik, ceket ve şal örme projesi başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 2 büyük depremin yaralarını sarmak için Kartal’da dayanışma örneği yaşanıyor.

2017 yılında “İlmek İlmek Sevgimizle Isıtıyoruz” projesini başlatan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Anneler Derneği, ihtiyaç sahipleri için Kartallı kadınlarca sıcak tutan el örgüsü ürünlerin yapıldığı söz konusu proje kapsamında bu kez depremden etkilenen vatandaşlar için kolları sıvadı.

Başlatılan proje ile soğuk hava koşulları nedeniyle afet bölgesinde yaşayan vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu kışlık malzemelerden olan atkı, bere, patik, eldiven, yelek, süveter, ceket, şal ve çocuk battaniyesi Anneler Derneği üyesi anneler ve Kartallı gönüllü kadınlar tarafından örülerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Evde duran fazla ipliklerin de değerlendirildiği projede, Kartallı kadınlar ördükleri ürünleri, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim ediyor. Burada toplanıp kolilenen el emeği örgüler, daha sonra depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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