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Kartallı Minik Öğrencilere ‘Okul Dışarıda Günü’ Etkinliği

Kartallı Minik Öğrencilere ‘Okul Dışarıda Günü’ Etkinliği
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Kartal Belediyesi, kreş öğrencilerine mezuniyet töreni öncesi anlamlı bir sürprize imza attı. Kreş öğrencileri için, açık havanın keyfini çıkarmak, oyun oynamak ve eğlenmek amacıyla ‘Okul Dışarıda Günü’ düzenleyerek öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı.

Kartal Belediyesi Gümüşpınar Kreşi öğrencileri ‘Okul Dışarıda Günü’ ile keyifli ve renkli bir etkinlikte bir araya geldi. Minik öğrenciler, okul bahçesinde önlüklerini giyerek, daha önce kendi elleriyle yaptıkları ahşap kuş evlerini çeşitli renklere boyadı. Boyama faaliyetinin ardından enerjilerini atmak isteyen çocuklar, öğretmenleri tarafından hazırlanan parkurda yarışarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da etkinliğe katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Minik öğrencilerde çizdikleri resimleri Başkan Yardımcısı Kars’a hediye ederek bu anlamlı günün keyfini doyasıya yaşadı.

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