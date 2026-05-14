Kartallı Minikler Havacılık Dünyasını Deneyimleyerek Öğrendi

Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi arasında yürütülen eğitim iş birliği protokolü kapsamında, ‘Mock-Up Uçak Simülatörü’ etkinliği düzenlendi. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde gerçekleştirilen programa, Kartal Belediyesi'ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören 6 yaş grubu öğrencileri katıldı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojileri ve Çocuk Gelişimi bölümü koordinatörleri eşliğinde düzenlenen programda çocuklar, uçak ve helikopterleri yakından inceledi. Mock-up uçak simülatörüne giren öğrenciler, kokpitte yapılan canlı anlatımlarla uçuş sürecine dair temel bilgileri ve uçak güvenliğini eğlenceli bir ortamda öğrendi.

Uygulamalı Eğitimlerle Havacılık Deneyimi

Etkinlik kapsamında çocuklar için çeşitli uygulamalı parkurlar ve atölyeler hazırlandı. Öğrenciler, uçak trafiği eğitimi ile özel hazırlanan parkurda trafik kuralları, güvenli geçiş ve dikkatli hareket etme konularında uygulamalı eğitim aldı. Maket Uçak Atölyesi’nde ise minikler kendi maket uçaklarını hazırlayarak uçurma deneyimi yaşadı.

Etkinliğe, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu program, miniklerin bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına yönelik meraklarını artırmayı ve uygulamalı öğrenme modeliyle kalıcı bir deneyim yaşamalarına olanak sağladı.