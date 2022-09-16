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Kartallı Öğrenciler, Kartal Belediyesi Zabıta Ekiplerine Emanet

Kartallı Öğrenciler, Kartal Belediyesi Zabıta Ekiplerine Emanet

Kartal Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılmasından önce; Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla beraber,eğitim hayatının başlamasıyla, Zabıta ekipleri de öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına erişim çalışmalarına hız verdi.

Okulların açılması ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güven içinde okullarına giriş-çıkış yapabilmesi için gereken tüm önlemleri uygulamaya koydu.

Öğrencilerin ve ailelerin, okula giriş ve çıkış saatlerinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmaması için, ekipler gereken tüm önlemleri alıyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi zabıta ekipleri tarafından sağlanıyor.

“Öğrencilerimizin Her Daim Destekçisiyiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öğrenim hayatına başlayan tüm öğrencilere başarılarak dileyerek; “Kartal Belediyesi olarak, okullar açılmadan öncegerekli tüm çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızın peyzaj, temizlik ve gerekli tüm tamir, tadilat işlemlerini tamamladık. Okulların açılmasıyla beraber, zabıta ekiplerimiz öğrencilerimizin güvenliği için gerekli çalışmalarını yapıyor. Öğrencilerimizin her daim destekçisiyiz. Tüm öğrencilerimize yeni öğrenim hayatında başarılar diliyor, öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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