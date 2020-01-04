Kartallı şehit şehadetinin 1. yılında unutulmadı

4 Ocak 2019 günü şehit düşen ve Kartal Hürriyet Mahallesi Kurfalı Şehitliği’ne defnedilen Mahmut Mücahit Ülgen için öğlen namazını müteakip anma töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, Kartal’daki mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlikteki törende 4 farklı imam tarafından Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen’in ruhu için kuran okundu ve dualar edildi. Yaklaşık yarım saat süren Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunan Fatiha duası ile tören sona erdi. Mezarın başına gelerek Şehit Mahmut Mücahit Ülgen için dua eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel daha sonra yine aynı şehitlikte bulunan ve farklı tarihlerde şehit düşen Kartallı askerler Koray Karaca ve Şükrü Bayrakçı’nın mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu. Şehitlikteki törenin ardından törene katılanlara lokum ikram edildi.