Kartallı vatandaşlara bayramda mezarlık ziyareti hizmeti

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşlar için 3 gün boyunca Kartal Meydanı’ndan mezarlıklara ücretsiz araç tahsis etti.

Kartal Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nda Arefe Günü ile bayramın 1’inci ve 2'inci günü olmak üzere 3 gün boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla Kartal Belediyesi tarafından her yıl dini bayramlarda düzenlenen mezarlıklara ücretsiz seferler bu yıl da Kurban Bayramı’nda devam ediyor. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla tahsis edeceği otobüslerle Kartallı vatandaşları, sevdiklerinin mezarına ücretsiz bir şekilde ulaştıracak.

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

Kartal Meydanı’ndan hareket edecek olan servislerin saatleri ise şöyle;

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı Mezarlıkları

Kalkış saatleri: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00

Dönüş saatleri: 10:45, 12:15, 13:45, 15:15, 16:45

Osmangazi Mezarlığı

Kalkış saatleri: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Dönüş saatleri: 11:00, 13:00, 15:00, 17:30