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Kartallılar aşure lokmasında bir araya geldi

Kartallılar aşure lokmasında bir araya geldi
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Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. Yas-ı Matem orucunun sona ermesiyle birlikte, Kartal Cemevi ve Kartal Meydanı’nda yapılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de düzenlenen aşure lokması ikramına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yüksel yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik vurgusu yaparak, Muharrem Ayı’nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. 

Kartal Cemevi ve Kartal Meydanı’nda gerçekleşen aşure lokması ikramına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘barış ve kardeşlik’ vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tutulan oruçların ve verilen hizmetlerin kabul olmasını dileyerek, Muharrem Ayı’nın kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diledi. Başkan Yüksel, "12 gün boyunca hizmetler yapıldı, oruçlar tutuldu. Görev yapan tüm canlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hizmetlerini kabul etsin. Rabbim tutulan oruçları, yapılan ibadetleri hak katında kabul etsin. İnşallah böyle acıları böyle zulümleri bir daha yaşamayız. İbadetimiz tekrar hak katında kabul olsun." ifadelerini kullandı. 

Kartal Belediyesi’nden vatandaşlara aşure ikramı 

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen aşure ikramına katılarak Kartallı komşuları ile bir araya geldi be bol bol sohbet etti. Kartal Belediye Başkanı burada da birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan aşure lokmasını komşularıyla paylaştı. Okunan duanın ardından Kartal Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan aşure lokması, vatandaşlara ikram edildi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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