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Kartallılar Hızır Orucu'nu birlik ve beraberlik duygusuyla açtı

Kartallılar Hızır Orucu'nu birlik ve beraberlik duygusuyla açtı
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Kartallılar, ''Hızır Orucu'' vesilesiyle Kartal Cemevi’nde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Üç günlük orucun ilk gününde birlik ve beraberlik duaları edildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Hızır Orucu’nun ilk günü nedeniyle Kartal Cemevi’nde düzenlenen lokmaya katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars ve Av. Hayri Doğruyol vatandaşlarla bir araya geldi.

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ile birlikte oruçlarını açan Kars ve Doğruyol, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını, sevginin, barışın, kardeşliğin, huzura vesile olmasını dilediklerini belirtti.

Cemevi’ne Hızır Lokması için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları komşularının istek ve önerilerini dinleyerek sorularına yanıt verdi.

Hızır Orucu’nu anlayabilmek için öncelikle Hızır’ın ne olduğunu bilmek gerektiğini belirten Kartal Cemevi Vakfı Dedesi, Hızır’ın hem bir veli hem peygamber olduğunu, yoksula yetime kimsesize el ayak olduğunu, aynı zamanda baharı da temsil ettiğini, yeşillik, sevgi ve kucaklaşma olduğunu söyleyerek, Alevilerde ise yetime, yoksula hakkını vermek anlamını taşıdığını söyledi.

“Dul kadının evinde bir soba, yetim çocuğun sırtına giysi, yoksulun sofrasına bir lokma ekmek verebilirsek biz de Hızır’ı kendi iç dünyamızda yâd ederiz.” diyen Cemevi Vakfı Dedesi, tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek sevgi, barış, huzur, birlik ve beraberlik duaları etti.

Hızır orucu 3 gün daha devam edecek ve Kartal Cemevi’nde akşam Hızır Lokması verilecek.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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