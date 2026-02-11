Kartallılar Hızır Orucu’nun İlk Gününü Birlik ve Paylaşma Duygusuyla Açtı

Kartallılar, Hızır Orucu’nun ilk günü dolayısıyla Kartal Cemevi’nde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıkarken, edilen dualarla Hızır ayının bereketi ve huzuru paylaşıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, de Hızır orucunun ilk gününde Kartal Cemevi’ndeki lokmaya katılarak, Hızır ayının birlikteliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak aynı sofrada buluşmanın anlamına dikkat çekti.

Başkan Yüksel, “Hızır orucu tutan tüm canların tuttukları oruçların, paylaştıkları lokmaların ve ettikleri duaların halk katında kabul olmasını diliyorum. Paylaşılan her lokma bereketi, edilen her dua umudu ve iyiliği çoğaltsın.” ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Yüksel, komşularının istek ve önerilerini dinledi.

Hızır orucuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve ilçe yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Hayri Doğruyol, Belediye Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, belediye meclis üyeleri, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Cemevi Vakfı Dedesi Celal Özer ile çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu buluşmada komşuluk, paylaşma ve toplumsal dayanışma kültürü bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.

Gerçekleştirilen Hızır Cem’inde Dede Celal Özer lokma duası etti. Özer, Hızır ayının yardımlaşma, bolluk, bereket ve huzurun simgesi olduğunu ifade ederek tutulan oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olması temennisinde bulundu.

Hızır orucu üç gün boyunca Kartal Cemevi’nde devam edecek ve vatandaşlara Hızır lokması ikram edilecek.