Kartallılar, Muharrem Orucu Sofralarında Buluşacak

Kartallılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Belediyesi, Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ve Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) işbirliği ile kurulacak olan Muharrem orucu sofralarında bir araya gelecek. 31 Temmuz – 11 Eylül 2019 tarihleri arasında Muharrem orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ile Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde oruç açma yemeği verilecek.

Muharrem orucunun sona ermesinin ardından 12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 12.00’da Kartal Cemevi’nde, saat 15.00’da ise Kartal Meydanı’nda aşure ve lokma dağıtımı, geleneksel etkinliklerle gerçekleşecek.