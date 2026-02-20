  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartallılar Ramazan’ın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu

Kartallılar Ramazan’ın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu

Kartallılar Ramazan’ın İlk İftarında Aynı Sofrada Buluştu
Güncelleme:

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir hazırlık sürecini tamamlayan Kartal Belediyesi, ilk iftar programında yoğun katılıma ev sahipliği yaptı. Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi gibi merkezlerde kurulan sofralar, Kartallıların bir araya gelmesine vesile olurken; Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma geleneği bu yıl da güçlü şekilde yaşatıldı. Ramazan’ın ilk iftarını Koşuyolu Kalp Hastanesi’ndeki iftar sofrasında komşularıyla b

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi Taziye Evi gibi merkezlerde kurulan sofralar, Kartallıların bir araya gelmesine vesile olurken; Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma geleneği bu yıl da güçlü şekilde yaşatıldı. Ramazan’ın ilk iftarını Koşuyolu Kalp Hastanesi’ndeki iftar sofrasında komşularıyla birlikte yapan Başkan Gökhan Yüksel, Yüksel, “Kartal’da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut hâlidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz.” mesajını verdi.

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı’nda kurulan sabit iftar ve sahur alanı; özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası oldu. Kartal Belediyesi personeli tarafından özenle hazırlanan iftar menüleri, düzenli organizasyon ve titiz bir planlamayla vatandaşlara hizmet verdi.

İftar öncesinde çadır alanını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan ayını tebrik etti ve taleplerini dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte komşularıyla aynı sofrada buluşan Başkan Yüksel, Ramazan’ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekti.

Başkan Yüksel konuşmasında, “Belediyecilik yalnızca altyapı hizmeti üretmek değildir; kentte yaşayan herkesin aynı duyguda, aynı zeminde buluşabileceği alanlar oluşturmaktır. Ramazan sofralarımız da bu anlayışın bir parçası olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kartal’da kurduğumuz her sofra, sosyal belediyeciliğin somut hâlidir; dayanışmayı yalnızca sözle değil, aynı masada yan yana gelerek büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Taziye Evi’nde de Kartallılar aynı sofrada

Kartal Belediyesi’nin bir diğer sabit iftar noktası olan Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki Taziye Evi’nde de vatandaşlar yine aynı sofrada buluştu. Uzun masaların yan yana kurulduğu alanda ezan öncesi sessiz bir bekleyiş hâkim olurken, aileler ve komşular birlikte iftar saatini bekledi.

İftarlıkların dağıtılmasıyla birlikte paylaşılan iftar sofrası ve edilen sohbetler, Taziye Evi’ni Ramazan’ın manevi atmosferini yansıtan sıcak bir buluşma mekânına dönüştürdü.

İftar vaktinde sıcak çorba ikramı

Sabit iftar noktalarının yanı sıra belediye ekipleri, iftar saatinde yolda olan vatandaşları da unutmadı. Metro ve Marmaray gibi yoğun toplu taşıma noktalarında konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

İş çıkışı evine yetişmeye çalışan vatandaşlara iftar vaktinde yapılan ikramlarla Ramazan’ın paylaşma kültürü Kartal’ın sokaklarına taşındı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu