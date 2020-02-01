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  4. 01 Şubat 2020 19:48

Kartallılara müjde; Kartal'a deniz ulaşımı geliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile birlikte Kartal İDO İskelesi ve yapımı devam eden Kartal Dragos Su Sporları İskelesi’nde incelemelerde bulundu.

Kartallılara müjde; Kartal'a deniz ulaşımı geliyor
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 Kartal sahilindeki balıkçı barınaklarını da ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, deniz ulaşımı ile ilgili gelinen süreç hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kartal'da deniz ulaşımını yeniden başlatmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yüksel, "Şehir Hatları yetkililerini ağırladık ve Kartal’ın deniz ulaşımı ile ilgili konuları yerinde inceledik. Bu konuda bir adım atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İDO yetkililerini de ağırlayacağız ve Kartal - Yalova arasına sefer konulabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

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