Kartallıların Kitap ve Oyuncakları Çocuklarla Buluşuyor

Kartal Belediyesi’nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği önemli çalışmalarından biri olan ‘Kitap ve Oyuncak Kumbarası’ ile kitaplar ve oyuncaklar ilçenin farklı noktalarında çocuklarla buluşuyor.

Proje sayesinde bugüne kadar Kartallı vatandaşların evlerinde bulunan binlerce okunmuş kitap, atıl durumda kalmaktan ya da çöpe gitmekten kurtuldu. Okudukları kitapları kumbaraya atan vatandaşlar sayesinde yüzlerce çocuk, kitaplara ücretsiz erişim sağladı. Romanlar, hikâyeler, deneme soru kitapçıkları ve birçok farklı türde kitap, Kartallı çocuklar ve gençlerle buluştu.

Kitapların haricinde kumbaralara bırakılan oyuncaklar da ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına teslim edilerek çok sayıda çocuğun mutluluğuna ortak olundu. Projenin ilk gününden bu yana Kartallı çocuklar, hem kitap okumanın hem de oyuncaklarla oynamanın keyfini yaşadı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen projede Kartal’ın sekiz ayrı noktasında konumlandırılan kumbaralar, vatandaşlardan gelecek kitapları ve oyuncakları bekliyor.

Kartal Ekolojik Pazar Alanı, Kartal Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Kordonboyu Kreşi, Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi ve Hürriyet Kültür Merkezi’nde bulunan kumbaralar sayesinde, bugüne kadar 18418 kitap ve 11808 oyuncak, toplanarak çocuklarla buluştu.

Geçmişte de söz konusu proje sayesinde Türkiye genelindeki okul, dernek, kurum ve kuruluşlara 5200 adet kitap gönderimi sağlandı.

Toplanan kitap ve oyuncaklardan kullanılamayacak durumda olanların ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüşümü sağlandı.