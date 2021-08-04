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Kaz Dağları’ndan yanan bölgelere nefes

Kaz Dağları’ndan yanan bölgelere nefes

Edremit Belediyesi ülkemizde çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgeler için yardım kampanyası başlattı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kaz Dağları’ndan Nefes” kampanyasına destek vermeye tüm Edremitlileri davet etti.

 Ülkemizin farklı bölgelerinde 7 gündür süren yangınlar ormanlara verdiği ağır hasarın yanı sıra;  insanların ve hayvanların da ciddi zarar görmesine yol açtı. Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkililerle görüşerek bölgelerin acil ihtiyaçlarını tespit etti. Acil ihtiyaçlar liste yapılarak sosyal medyadan yayınlandı. Edremitliler zarar gören bölgelere destek olmaya davet edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,  konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “ Ülkemizde pek çok ayrı noktada çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelere gönderilmek üzere başlattığımız kampanyaya tüm Edremitlilerin desteğini bekliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracak, bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız” dedi.

 

Etiketler kaz dağları
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