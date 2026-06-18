Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde mezuniyet coşkusu

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ata, Gülücük ve Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreniyle 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamladı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törende öğrenciler, mezuniyet sevinçlerini öğretmenleri, aileleri ve belediye yöneticileriyle paylaştı.

Keçiören Belediyesinin çocuk gelişim merkezlerinde verilen nitelikli eğitim sayesinde okul öncesi dönemde önemli kazanımlar elde eden öğrenciler, eğitim hayatlarının ilk basamağını başarıyla tamamladı. Akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim programlarıyla dikkat çeken merkezlerde yetişen öğrenciler, mezuniyet belgelerini aldı.

Kep atarak mezuniyet sevinci yaşadılar

Törende sahneye çıkan minikler, kep atma seremonisiyle mezuniyet coşkusunu yaşadı. Çocuklarının bu özel anlarına tanıklık eden aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Program kapsamında Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından konser verildi. Müzik dinletisiyle renklenen etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, düzenlenen yüz boyama etkinliği de büyük ilgi gördü. Mezuniyet programı, öğrenciler, öğretmenler ile velilerin birlikte mezuniyet pastasını kesmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.