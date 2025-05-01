Kelime Oyunu yeni bölümü ile ekrana geliyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı'nda hizmet veren işletme sahipleriyle ikinci kez bir araya geldi. Başkan Kotan, “Makam odasında değil, sahada olacağız, Konyaaltı’nı sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, esnafla sık sık bir araya gelerek sahadaki sorunları ilk ağızdan dinlemeye devam ediyor. İkinci kez düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Başkan Kotan, hem güvenlik hem de hizmet kalitesi açısından işletmelerin daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Başkan Kotan, denetimlerin önemine dikkat çekerken ilçenin turizmde örnek bir standart yakalaması gerektiğini belirtti.

SAHADA SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIZ

Belediyeye sık sık yürüyerek gittiğini ve yürüyüş güzergahı üzerindeki işletmelerde denetimler yaptığını aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bizler belediye olarak sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Sizden kaynaklı olmayan problemler olabilir. Hiçbir işletmeci olumsuz bir durumu istemez. Bu yüzden özellikle mutfak personelinin çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde yangınla ilgili çok ciddi önlemler almalıyız. Yaşadığımız kötü olaylar, can güvenliğimizin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ufak bir kaza, gerekli önlemler sayesinde engellenirse büyük bir problem yaşamayız” ifadelerini kullandı. Başkan Kotan, “Makam arabasıyla makam odası arasına sıkışan hiçbir yönetici başarıya ulaşamaz. Bu yüzden sahada sizlerle birlikte olacağız. Toplantıları da bu yüzden düzenliyoruz. Bizim de içinde olduğumuz örgütlü bir yapının oluşması gerekiyor” diye konuştu.

DAYANIŞMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Tatil yaptığı yerde insanların farklı seçeneklere ulaşabilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kotan, “Sizin personel seçiminiz, mutfağınız çok önemli. Daha iyi nasıl kazanırsınız, buna birlikte bakacağız. Biz de her zaman sizin yanınızda olacağız. Bu noktada sizin birbirinizle dayanışma içinde olmanız çok önemli. Bizim derdimiz Konyaaltı’nın kaliteli olması, doğru yatırımların yapılması ve Konyaaltı halkının kaldırımdaki hakkının gasp edilmemesidir” dedi. Başkan Kotan, “Konyaaltı’nı daha güzel nasıl yapabiliriz, bunu düşünüyoruz. Bir arada olursak bu sorunları keyifle aşarız. ” şeklinde konuştu.