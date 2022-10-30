Kemerburgaz Kent Ormanı çok sevildi

Kemerburgaz Kent Ormanı, açıldığı günden itibaren İstanbullular için nefes alma, eğlenme ve sosyalleşme alanına dönüştü. 3 yıl içerisinde 1 milyon aracın giriş yaptığı orman, milyonlarca ziyaretçiye hoş vakit geçirme; kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşma imkanı sundu. Yoğun günlerde aynı anda 30 bin kişiyi ağırlayan Kemerburgaz Kent Ormanı, 365 gün boyunca yeşilin her tonuyla misafirlerini buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2019 Ekim’inde hizmete açtığı Kemerburgaz Kent Ormanı, 3 yıl içerisinde İstanbulluların uğrak noktalarından birine dönüştü. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk parkları, dinlenme alanları ve aktiviteleri misafirleri tarafından çok sevildi. Ormana bugüne dek yaklaşık 1 milyon araç giriş yaparken, milyonlarca ziyaretçi ağırlandı. Hafta sonu bazı günlerde ormandan aynı anda 30 bin kişi, keyifli bir gün geçirecekleri aktivitelerle buluştu.

YEŞİL ALANIN ÇOK ÖTESİNDE

Toplam 5,5 milyon metrekarelik alana sahip Kemerburgaz Kent Ormanı, ağaçların arasında, dere ya da göl kenarında piknik yapmak isteyenlere de, koşu ya da yürüyüş yapmak isteyenlere de bu imkanı fazlasıyla sunuyor. Öte yandan isteyenler ormanda bulunan aktivitelerin de keyfini çıkarabiliyor. Motokros, tenis, fonksiyonel fitness, yoga, pilates gibi spor eğitimleri, atlıkarınca, buz pisti, macera parkı ve zipline gibi eğlence alanları, kafe ve restoranları, elektrikli aile bisikleti kiralama imkanı, çocuklara yönelik oyun atölyeleri, tiyatro, drama, resim, müzik ve dans dersleri, düzenlenen konser ve festivaller ile doğa ile iç içe benzersiz deneyimler İstanbullulara sunuluyor.

Yılın her günü açık olan Kemerburgaz Kent Ormanı, faaliyet gösteren 30’a yakın işletme ve her yaş grubuna yönelik etkinlikleriyle tüm ziyaretçilerine yeşillikler içerisinde eğlence dolu vakit geçirme imkanı sağlıyor.

ÖZEL PROGRAMLARIN ADRESİ

Her yıl binlerce anne-çocuk Kemerburgaz Kent Ormanı’nda ağırlandı. 2022’de ise bu kapsamda; Kemerburgaz Kent Ormanı’na İstanbul’un 13 ilçesinden toplamda 22 gezi düzenlendi. 750 çocuk ve 250 ebeveyn olmak üzere 1.000 kişi aktivitelerden ücretsiz bir şekilde faydalandı.

Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında özel programlar da düzenlendi. Mahalle Evleri, Çocuk Destek Merkezi ve Çocuk Esirgeme Yurtlarından çocuklar; birçok ilçeden aileler, macera parkı, atlıkarınca ve buz pateninin yer aldığı birçok etkinlikte ağırlandı. Tenis ekipmanları sağlanarak tenis eğitimleri verildi, motokros eğitimleri verildi.

ÖDÜLLÜ YEŞİL ALAN

Kemerburgaz Kent Ormanı, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ve Boğaziçi Yönetim AŞ’nin profesyonel tesis yönetimiyle önemli ödüller alarak başarısını tescillendirdi. Orman, 2020 yılında 7. Eğlence ve Rekreasyon Ödüllerinde “En Başarılı Büyük Ölçekli Belediye Parkı” olarak Attraction Star Awards ödülünü kazandı. Ayrıca bu yıl çevre yönetimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Yeşil Anahtar" ödülüne layık görüldü.

460 YILLIK BAŞYAPIT ERİŞİME AÇILDI

Kemerburgaz Kent Ormanı ile 460 yıl önce, Kırkçeşme Su Yolu Sistemi’ni İstanbul’a ulaştırmak için Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mağlova Su Kemeri’ne ilk kez yürüyerek erişim sağlandı. Uzmanlar tarafından mimari, mühendislik ve estetik açıdan bir dünya harikası, dünya su mimarisinin de baş yapıtı olarak görülen yapıt, İstanbullunun ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sadece bu tarihi su kemerini görebilmek için şehre gelenlerin ulaşımına da açılmış oldu.