KE’nin 19. Sayısının Konukları Nazlı Eray ve Küçük İskender

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi “KE”, 2023’ün ilk sayısı olan 19. sayısını, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Nazlı Eray’a ayırdı. Şiirin aykırı isimlerinden Küçük İskender ise, ek dosya olarak okur karşısında…

KE Dergisi’nin 19. sayısında, geçmişten günümüze yazmaya lise yıllarında başlayan, “Monte Hristo” adlı ilk öyküsü henüz 16 yaşındayken dönemin önemli dergi­lerinden Varlık’ta yayımlanan Nazlı Eray ile söyleşisi yer alıyor. 1965-1968 yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda çevir­men olarak çalışan, 1977’de Amerika’da Iowa Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak da bulunan ve bir sömestr “Yaratıcı Edebiyat” dersi vermiş olan yazarın 1975 yılında yayınlanan ilk kitabı “Ah Bayım Ah” ile başlayan hayat hikayesi yer alıyor. Öyküleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çekçe, Urduca ve Hintçeye çevrilen, 1986’da öykülerinden bir demet Almanca olarak Almanya’da yayımlanan Nazlı Eray, Güneş ve Cumhuriyet gazetelerin­de de köşe yazarlığı da yaptı.

“Yoldan Geçen Öyküler”le 1988 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne, “Aşkı Giyinen Adam” adlı romanıyla 2002 Yunus Nadi Ödülü’ne değer görü­len, 2022 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nın “Onur Konuğu” da olan Eray üzerine “KE”de oldukça ciddi ve içerikli bir çalışma yer alıyor. Bu çalışmada imzası bulunan isimler; Gamze Güller, Belma Fırat, Münire Çalışkan Tuğ, Ömer Kaya, Alp Sağkan, Nurdane Özdemir Sağkan, Tuba Yavuz, Y. Bekir Yurdakul, Sibel Ateş Yengin, Şule İzgi Şahin ve Nazlı Eray illüstrasyonu ile Pelin Taşkesen.

Derginin ek dosya konuğu, 2019’da aramızdan ayrılan ve asıl adı Derman İskender Över olan küçük İskender.

İlk şiiri Milliyet Sanat’ta yayımlanan, yazdıklarıyla “Türkçe sözlü hafif asi” olarak nitelendirilen Küçük İskender üzerine Bülent Mühür, Onur Caymaz, Haydar Ergülen, Abdullah Ezik ve Yunus Çinçin’in çalışmaları bulunuyor. Mertcan Karacan ve Samet Karahasanoğlu’unun, Sunay Akın’la Küçük İskender üzerine gerçekleştirdikleri söyleşi ise oldukça dikkat çekici.

“KE”nin dosya ve ek dosya çalışmaları dışındaki ürünlerinde Ahmet B. Tamu, Elif Hopyar, Arzu Anlar Saraç, Figen Şentürk, Erhan İksamuk, Ahmad Zakaria (Çeviri: Melek Deniz Özdemir), İbrahim Gül, Fatma İçyer, Serap Karakuş Besi, Hüseyin Kıyak, Hakan İşcen, Turhan Yıldırım, Serkan Türk, Kadir İncesu, Ercan y Yılmaz, Devrim Horlu, Kahraman Çayırlı, Tuba Dere, Rethabile Masilo (Çeviri: İlyas Tunç), Havva Yılmaz, Oğuzhan Gündüz, Ceren Biber imzaları bulunuyor.

Derginin “Kitaplar Arasında” adını taşıyan sayfasında, yeni çıkan eserlerin kısa tanıtımlarıyla karşılaşıyoruz.