Kent yönetiminde çocuk sesleri

Çocukların sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Başkan Yavaş, ulaşımdan eğitime talep ve görüşleri tek tek dinleyerek not aldı ve kent yönetiminde çocukların görüşlerine yer vereceğini söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN MECLİS DAVETİ

Keyifli geçen sohbet sırasında Başkan Yavaş da seslerini duyurmaları için Çocuk Meclisi üyelerini Büyükşehir Belediye Meclisi’ne davet etti.

Çocuk Meclisi olarak aldıkları tavsiye kararları ve önergelerini Belediye

Meclisi’ne gelerek okuyabileceklerini belirten Başkan Yavaş, “Her ayın ikinci pazartesi günü Belediye Meclisi toplanıyor. Üstelik canlı yayınlanıyor. Gelin burada önergelerinizi okuyun” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Çocuk Meclisi Başkanı Ceren Hızlı, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verdiği Başkan Yavaş’a özellikle bisiklet yolları projesini hayata geçireceği için teşekkür etti.

Çocukların da kent yönetiminde söz hakkı olduğunu vurgulayan Hızlı, “Göreve geldiğinizden bu yana bisiklet yolları, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, otobüste öncelikli uygulama, sokak hayvanlarının korunmasına ilişkin çalışmalarınız, öğrenci evlerinde su indirimi, daha yeşil ve daha güzel bir Ankara için yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BÜYÜSÜN

Yerel yönetimlerin çocukların beklentilerini karşılayacak projeleri dikkate alması gerektiğini belirten Başkan Yavaş, çocukların evlerinin yakınındaki parklarda spor yapabilecekleri alanları çoğaltacaklarını söyledi.

“Çocukların en önemli sorunu nedir?” sorusuyla karşılaşan Başkan Yavaş, “Çocukların en önemli sorunu sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve iyi bir eğitime erişimdir. Bu yıl bin 600 öğrencinin servis ücretini karşılıyoruz. 5-6 bin öğrencinin de ücretsiz toplu taşımasını sağlıyoruz. Yardım alan ailelerin çocuklarının iyi eğitim alması için bu yardımları yapıyoruz” yanıtını verdi.

Çocukken en büyük hayalinin ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine ise Başkan Yavaş, “Çocukken gazete büfemizde çalıştım. O zaman en büyük hayalim sokakta oynamaktı” dedi.

Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Yavaş’ı 17 Kasım’da gerçekleşecek 25. dönem mazbata törenine davet etti.