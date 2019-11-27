''Kentleşme ve Deprem Gerçeği Paneli'' Kartal’da gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarını Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen’in yaptığı panele konuşmacı olarak ise Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı katıldı.

Moderatörlüğünü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Şubesi Temsilcisi Osman Güdü’nün yaptığı paneli izleyenler arasında ise Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve ilçe yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, mimar ve mühendisler ile Kartallı vatandaşlar yer aldı.

Yerel yönetimlerin en çok sorun yaşadığı alanların başında gelen deprem konusunda gerçekleştirilen panele; mimar ve mühendislerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelin düzenlenmesini sağlayan kurumlardan biri olan Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz Öztürk, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan İstanbul’un, olası depremde büyük risk altında olduğunu vurgulayan Öztürk, kurumların ve vatandaşların el ele vermesinin önemine değindi; ancak her geçen gün ile riskin de arttığını söyledi. Kolektif çözümlerin üretilmesi gerektiği ve bu konuda hem merkezi idarenin, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların yapması gereken görevler olduğunu vurgulayan Öztürk, kente ait yeşil alanların imara açılmasının ise bu kadim kente ihanet olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm yasasının rantsal dönüşüm yasasına döndüğünü vurgulayan Öztürk’ün ardından ise TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen kürsüye çıktı. Köymen, kentli haklarına ve kent suçlarına karşı mücadele eden pek çok kişinin salonda olduğunu hatırlatarak 1999 Büyük Marmara Depremi’nin; kentlerde ranta dayalı politikaları çok daha rahat uygulamanın ve kente yönelik tüm müdahaleleri meşrulaştırmanın aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Silivri açıklarında meydana gelen deprem ile yeniden gündeme gelen ‘Beklenen Büyük İstanbul Depremi’ne hazırlık konusunda pek de yol alınamadığını savunan Köymen, afet toplanma alanlarının büyük kısmının yok edilerek bu alanların alışveriş merkezi ve rezidanslara ev sahipliği yaptığını söyledi. İnşaat sektörüne bağlanmış ekonomik modelin kendi krizini de yarattığını belirten Köymen, imar afları ile yapıların güvenliği ile ilgili tüm sorumluluğun da kat maliklerine yüklendiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelde ilk sunumu Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan gerçekleştirdi. Önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul’da büyüklüğü 7’nin üzerinde deprem olma ihtimalinin %65 olduğunu ve her geçen gün bu riskin büyüdüğünü kaydeden Eyidoğan’ın ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna sunumunu gerçekleştirdi.

Suna ülke topraklarının %6’sının 1. ve 2. derece deprem kuşakları üstünde olduğunu belirterek nüfusun %70’ini barındıran 11 büyük kentin yanı sıra; sanayi kuruluşlarının %75’inin de deprem tehlikesi altında olduğunu söyledi. Depreme hazırlık amacıyla kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin önemli bir master plan ortaya koyduğunu; ancak kurumun 2007 yılında kapatıldığını söyleyen Suna, güçlendirmenin de önemli bir seçenek olduğunu en iyimser tahmin ile İstanbul’da 600 bin binanın riskli olduğunu ve 10 milyon İstanbullunun deprem güvenliği olmayan binalarda oturduğunu söyledi.

Amerika, Japonya ve Türkiye’de güçlendirme yönetmelikleri olduğunu ve güçlendirmenin vatandaşın olası büyük depremde en azından canını kurtarmasını sağlayabileceğini belirten Suna, İstanbul’da hemen yıkılması gereken ve depremde tamamen çökmesi beklenen bina sayısının da 45 bin civarı olarak tahmin edildiğini belirterek birinci önceliğin rant değil, can güvenliği olması gerektiğini söyledi.

Panelin devamında ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı söz aldı. Yapıcı, 1999 Büyük Marmara Depremi’nin büyük acıya ve kayba yol açmasının yanı sıra büyük de bir rant kapısını açtığını söyledi. Kentte ranta yol açan her türlü girişimin deprem ve bina çökmesi gibi olayların ardından gerçekleştirildiğini belirten Yapıcı, içinde pek çok önemli ilkeyi barındıran deprem master planın içinden sadece kentsel dönüşümün uygulamaya konulduğunu söyledi.

Türkiye’de afetlerden sonra en iyi yapılan şeyin, kanun çıkarmak olduğunu belirten Yapıcı, deprem yönetmeliğinin 6 kez değiştiğini ve her bir değişiklikle yapıların yeni çıkan yönetmeliğe göre depreme karşı güvensiz hale geldiğini söyledi. Yapıcı son olarak TOKİ ve Kiptaş’ın asli görevlerine dönmesi ve deprem için güvenli konut üretmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren panelin sonunda ise panelistlere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi.