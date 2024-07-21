Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü Sarıyer’de kutlandı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü dolayısıyla Sevgi-Barış Teknesi ile boğaz turunda ağırlanan Kıbrıs Gazilerine teşekkür plaketi takdim etti. Programda konuşan Başkan Aksu, “Ada’ya barışı tesis etmek için giderek mücadele eden ve hayatlarını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi de saygıyla anıyoruz” dedi.

50 yıl önce Kıbrıs Türklerinin imdadına koşarak barışı inşaa etmek için mücadele eden şehit ve gazilerin saygıyla anıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte kutlandı. Sarıyer Kıbrıs Gazileri Derneği üyelerini Sevgi ve Barış Teknesi’nde ağırlayan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Ada’ya barışı tesis etmek için giderek mücadele eden ve hayatlarını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi de saygıyla anıyoruz” dedi. Sarıyer Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yıldönümü etkinliğine Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcısı Ayhan Gedik, SARBEL Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyesi Kıbrıs Gazileri ve aileleri, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri katıldı.

“BİRLİK RUHUNU HİSSETİĞİMİZ ÖNEMLİ BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ”

Kıbrıs Gazileri için ilçe gezisi ile başlayan etkinlik daha sonra Sevgi-Barış Teknesi’nde düzenlenen yemekli plaket töreniyle devam etti. Programda ilk sözü alan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Bugün sizlerle beraber olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta belediye başkanımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümü bizim birlik ve beraberlik ruhunu hissettiğimiz çok önemli bir gün. Kıbrıs askerlerimiz Mersin limanından uğurlanmıştı. Mersin Silifkeli bir olarak çocukluğumuz onların bu kahramanlıklarını dinleyerek geçti. Bir kez daha Kıbrıs şehitlerimizin şahsında ülkesi için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

“GAZİLERİMİZ, HAYATIMIZA GÜZELLİK KATAN KAHRAMANLARIMIZDIR”

Daha sonra söz alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Çok güzel bir havada, güzel bir günde ülkemizin güzelliklerine güzellik katan değerli gazilerimizle bir arada olmaktan çok mutluyum. Kıbrıs’ı bizimle hareket edecek diye İngiltere’ye bıraktık ama İngiltere’nin ilk işi buraya ilhak etmek oldu. Bir kez daha orada Türk’ün Türk’ten başta dostu olmadığını gördük. Üzüldük, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ama vatanımızın birliği ve beraberliği için bu yapılmalıydı. Hepinizin emeklerine sağlık. Bugün bir kez daha kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi. Kıbrıs Harekatı’na katılan gazilere, Sarıyer Belediyesi teşekkür plaketlerini Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, tek tek takdim ederken, programa katılan gaziler ise söyledikleri duygulu asker türküleri ile programa renk kattı.