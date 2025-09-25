KİHEP 8 Ekim'de Konyaaltı'nda başlıyor

Konyaaltı Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH) iş birliğiyle düzenlenecek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, 8 Ekim’de Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu’nda gerçekleşecek eğitimle başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, kadınların haklarını öğrenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanması ve hak ihlallerine karşı bilinçlenmesi amacıyla Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) Konyaaltı'na taşıyor. “Kadın kadının yurdudur” mottosuyla gerçekleştirilecek program, Konyaaltı Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH) arasında 24 Ekim 2024’te imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek. Eğitimler, 8 Ekim 2025’te Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu’nda başlayacak. 16 hafta sürecek eğitim, Çarşamba günleri sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.30-17.00 ve akşam 18.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

KADINLARIN FARKINDALIK KAZANMASI ÖNEMLİ

Kadınların yasal haklarını öğrenmesinin yanında, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da farkındalık kazanmalarının önemine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan,“Kadınların toplumun her alanında eşit, güçlü ve bilinçli bireyler olarak yer almasını önemsiyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak yalnızca fiziki yatırımlarla değil, sosyal projelerle de halkımıza dokunmayı görev biliyoruz. Belediyemizde aktif olarak çalışan Eşitlik Birimimiz de bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor; kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların hayatlarına dokunan projeler üretiyor. KİHEP ise bu çabaların önemli bir parçası. Bu eğitimlerle kadınların hem yasal haklarını öğrenmesi hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanması bizim için çok kıymetli. Kadınların hak ihlallerine karşı bilinçlenmesi, özgüven kazanmaları ve toplumsal değişime aktif şekilde katılmalarıyla Konyaaltı’nı daha eşitlikçi, daha adil ve daha demokratik bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

‘‘EĞİTİMİN ÖNEMİNİ KATILINCA ANLADIM’’

KİHEP’e daha önce katılan ve sertifika alan kadınlar da, deneyimlerini paylaşarak programın önemine dikkat çekti. Önceki eğitimlerde yer alan Aslıhan Kişi, “Ben KİHEP’i sosyal medyada görüp başvurmaya karar verdim. Başta sadece teorik bilgiyle ne kadar faydalı olur diye düşünüyordum ama eğitim başladıktan sonra deneyimlerin ne kadar önemli olduğunu anladım” dedi. Şerife Eke ise, “Arkadaşım bahsetti, sen böyle şeylere ilgi duyarsın dedi. Ben ev hanımıyım, birçok konuda mağdur olduğum için öğrenmeyi çok istedim. Çok şey öğrendim, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Eğitimlerin kendisi için çok önemli bir yeri olduğunu aktaran Sonyaz Soltaninaghadeh ise, “İlk başta hiçbir fikrim yoktu ama eğitim ilerledikçe ne kadar önemli olduğunu ve burada yaşayan herkes için gerekli bir eğitim olduğunu anladım” diye konuştu.