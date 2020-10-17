CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Kadıköy ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve bürokratlar eşlik etti.

KADIKÖY İÇİN BÜYÜK BİR KÜLTÜR HAFIZASI OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hasanpaşa’da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’nde incelemelerde bulunarak; iklim müzesi, tiyatro alanları, atölyeler, kütüphane, kafeterya ve sosyal alanların yer aldığı ve son aşamaya gelen projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu “Kadıköy için büyük bir kültür hafızası olacak” dediği Gazhane projesi için: “Umarım İstanbul’un her tarafında buna benzer kültür merkezleri hayata geçer. Eminim İstanbullular, Kadıköylüler bu alandan büyük keyif alacak.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Buradan çok yaratıcı işler çıkar. Biraz da kendi halkına emanet edildiğinde bu tür alanlar kendini ortaya koyar. Bu konuda da Kadıköy civarı marifetlidir." dedi.