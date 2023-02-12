Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları ABB'nin deprem yardım üssünde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ardından Hatay’a geçen Yavaş ve Kılıçdaroğlu, burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin deprem yardım üssüne giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu illerdeki inceleme ziyaretlerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da bulunduğu heyet; Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ardından Hatay’a geçti.

ABB’NİN DEPREM YARDIM ÜSSÜNDE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDILAR

Yavaş ve Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hatay’ın merkezinde kurulan deprem yardım üssüne giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ABB’nin deprem yardım üssünde temel ihtiyaçlardan çadıra, güvenlikten fen işleri ve kent temizliğine kadar birçok alanda yapılan çalışmaları koordine ediliyor.

Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları daha sonra Merkez Yürütme Kurulu toplantısını da gerçekleştirerek kamuoyunu yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.