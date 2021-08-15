Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, felaketi yaşayan Bozkurt’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayancık’ın ardından sel felaketinde, en büyük can ve mal kaybının yaşandığı Bozkurt ilçesinde de vatandaşların acılarına ortak oldu.

15/08/2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Bozkurt sokaklarında bir araya geldikleri Kılıçdaroğlu ile ellerindeki bilgileri paylaştı. Felaketi yaşayan yerleşim yerlerine ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, dere kenarlarındaki yapılaşmaya yönelik uyarılarda bulundu. “Karadeniz bu gerçeği yüzyıllardır yaşıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde, dere kenarlarına yapılaşma izini veriliyor. Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketini yaşayan Sinop’un Ayancık ilçesinin ardından, en büyük can ve mal kaybının yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Felaketi yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti. Vatandaşların acısına ortak olan Kılıçdaroğlu, ilçede arama-kurtarma çalışması yapan ekiplere de minnet duygularını iletti. CHP Kastamonu milletvekili Hasan Baltacı’dan detaylı bilgiler alan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından da İBB’nin vereceği destekle ilgili bilgilendirildi. Yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’na, göz yaşları eşliğinde, dere kenarındaki yapılaşma ve binaların yapılışı sırasında kullanılan malzemelerle ilgili serzenişlerini iletti. Kılıçdaroğlu, acılı vatandaşlara, ellerinden gelen her destekle yanlarında olacaklarını bildirdi.

SOYLU VE YANIK BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete, ziyaretleri ve verdikleri destek dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, ilçede saha çalışması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de Bozkurt sokaklarında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na gelen kayıp ihbarlarıyla ilgili bilgi veren Soylu; Sinop, Bartın ve Kastamonu’nun tamamında bulunan ceset sayısını, 60 olarak aktardı. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile de yeniden yapımını İBB’nin gerçekleştireceği cadde üzerinde görüştü. Yanık’tan, yaşananlar ve sonrasında ortaya çıkan dayanışmaya dayalı çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, felaketi yaşayan ilçenin yöneticisine, önceki dönem belediye yönetimi tarafından dere yatağına yapılmasına izin verilen binalarla ilgili duyarlı olunması yönünde görüşlerini iletti.

“BİZE GELEN HER TALEBİ SÜRATLE KARŞILAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini, yeniden hayatın başlaması için hummalı bir çalışma yürütülen ilçe girişinde yaptı. İçişleri Bakanı Soylu ile ayaküstü gerçekleştirdikleri konuşmayı aktaran Kılıçdaroğlu, “Kendisi bazı bilgiler verdi kayıplar konusunda, ‘Daha henüz ulaşamadıkları ama ihbar olarak gelen kayıplar var. Son rakam konusunda zamanı geldiğinde, veriler elimize ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz’ diye. Belediye Başkanı’mızla da görüştük. Bozkurt Belediye Başkanı’na, elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde, bu talebi süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son girdiğimiz sokağı tümüyle teslim aldığını ve orayı bir şekliyle kullanılır hale getireceğini ifade ettik” dedi.

“KARADENİZ BU GERÇEĞİ YÜZYILLARDIR YAŞIYOR”

Felaketten sonra önlem almanın hepimizin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Önemli olan, felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında, bu bölge için taşkın-sel raporu hazırladık. 2019’da, bu bölgede ciddi taşkınların, sellerin geleceği bilindiği halde, ciddi bir önlemin alınmaması, gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Bir başka önemli konu: Ben, Sayın Belediye Başkanımıza da ifade ettim; dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Dere kenarında yapılaşmaya izin verirseniz, işte az önce ifade ettiler, sekiz katlı bina çökmüş, yanında bir yurt binası var, o bina çökmüş, diğer binalarda hasarlar var ve bu selin geldiği belli. Yağmurun yağdığı belli. Yüzyıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde, dere kenarlarına yapılaşma izini veriliyor. Bu çok acı bir şey. Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Ben, özellikle Sayın Belediye Başkanına da bu tür yapılaşmalara izin vermemesi gerektiği konusundaki düşüncelerimi de açıkladım.”

“HERKESİ DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUM”

Bozkurtlulara geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı müşterek sarıyoruz. Belediye Başkanına da söyledim: Bir felaketle karşı karşıyayız, doğru. Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye bakmıyoruz biz. Kim olursa olsun, bu ülkemizde yaşıyorsa, birlikte yaşıyorsak, dolayısıyla eğer bir sorunla karşılaşmışsa, o sorunla kilitlenmek ve o sorunları çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır diye ifade ettim. Sayın Belediye Başkanı da bunu doğru kabul etti. Böyle olması gerektiğini ifade etti. İnşallah Türkiye, gerekli önlemleri zamanda alır. Felaketle karşılaşmadan, felaketi bilerek, önceden önlemleri alır ve can kayıpları yaşamayız. En büyük arzumuz, en büyük görevimiz bu. Türkiye'nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum” ifade etti.

ÇATALZEYTİN UNUTULMADI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Bozkurt’a yakın bazı yerleşim yerleri ile birlikte yine Kastamonu’nun bir ilçesi olan Çatalzeytin’e de ziyaretlerde bulundu. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu, yaşadıkları felaketin boyutları konusunda bilgilendirdi. Demir, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, belediye binasında ağırladı.