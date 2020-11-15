Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan Çubuk 1 Barajı'na eşli ziyaret

Açılışı 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan Çubuk 1 Barajı, 29 Ekim 2020'de tekrar kullanıma açılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 15 gün önce açılışını yaptıkları Çubuk 1 Barajı'ın aileleriyle birlikte ziyaret etti.

Gerçekleşen geziye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da katıldı.

Gerçekleşen ziyaret sonrası Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve kıymetli ailelerimizle birlikte Çubuk 1 Barajımızdaydık.

Yıllar önce Atatürk'ün inançla baktığı topraklarda, emanetine sahip çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz."