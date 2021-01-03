Kılıçdaroğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yakında hizmete açılacak olan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ve İbrahim Cevahir Camii ile ilgili bilgiler paylaştı. Gündeme ilişkin konuların da değerlendirildiği ziyaret sırasında “Beylikdüzü için çok güzel işler yapacağız” diyerek çok yakında metro çalışmalarının başlayacağı müjdesini veren Ekrem İmamoğlu, “İnşallah İncirli - Beylikdüzü metro hattını harekete geçireceğiz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. CHP Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Eren Erdem ile ilçe protokolünün de hazır bulunduğu ziyaretlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yakında hizmete açılacak olan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ve İbrahim Cevahir Camii’nin özellikleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Alevi- Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerine yansıtan ve yarışma projesiyle hayata geçirilen Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak yapıda hazırlandığını dile getiren Başkan Mehmet Murat Çalık, Barış Mahallesi’nde bulunan İbrahim Cevahir Camii’nin de 8 Ocak Cuma günü ibadete açılacağı söyledi.

İmamoğlu, “İncirli Beylikdüzü metro hattını harekete geçireceğiz”

Gündeme ilişkin konuların da değerlendirildiği ziyaret sırasında “Beylikdüzü için çok güzel işler yapacağız” diyerek çok yakında metro çalışmalarının başlayacağı müjdesini veren Ekrem İmamoğlu, “Bizden önceki dönemde CHP belediyelerinin olduğu yerler ile Ak Parti’li belediyelerin olduğu yerler arasında kişi başı Büyükşehir’in yaptığı yatırım bedeli 1 e 3 oranındaydı. Biz söz veriyoruz, Genel Başkanımızın da talimatıyla İstanbul’un bütün ilçelerine, hangi partiye oy verirse versin eşit hizmet götüreceğiz. Ancak bu bölge çok ihmal edildi, yaklaşık 18 yıldır metro sözü verilen bir yer burası. İnşallah İncirli Beylikdüzü metro hattını harekete geçireceğiz.” şeklinde konuştu.