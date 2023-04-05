Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladım

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki mitinge birlikte katıldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İşte benim evladım" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da birlikte 'Millet Buluşması'na katıldıkları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yaptı.

Trabzon'daki mitingden bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte benim evladım" notunu düştü.

Trabzon'daki mitingde konuşan İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldum" demişti.

İmamoğlu, "Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim. Bugün buradayız. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanı işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olarak Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise "10 Trabzonlu var, 4'ü bakan, diğeri bakan yardımcısı, büyükşehir başkanı, bakanlar... 10 Trabzonlu, bir hafif raylı sistemi yapamıyor, ama bir Trabzonlu hiçbir dünyada olmayan 10 büyük metro inşaatını birden yapıyor. Öyle değil mi başkan? Ben demiyorum, gerçeği öyle. Çalışıyor, yapıyor, üstelik bütün engellemelere rağmen yapıyor. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz, dedim sakın öyle bir şeye tevessül etmeyin, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyiz" demişti.