Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığına Yeniden Ahmet Aras Seçildi

Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi. Başkan Aras, “Belediyelerin sesi olan, çözüm üreten ve ortak aklı büyüten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği seçimleri, İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 113 belediyenin üye olduğu birlikte yapılan seçimde katılımcıların tamamının oyunu alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeniden Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Seçimler sonrası 113 olan üye belediye sayısı yeni katılan belediyelerle birlikte 120’ye ulaştı.

Başkan Vekilleri Belirlendi

Kıyı Belediyeler Birliği seçiminde 1. Başkan Vekilliğine İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2. Başkan Vekilliğine ise Aydın Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin seçildi.

Encümen Üyeleri Belirlendi

Kıyı Belediyeler Birliği Encümen üyeliklerine ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.

Başkan Aras’tan Dayanışma Vurgusu

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geride kalan iki yıllık süreçte belediyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, kentlerin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve birliğin daha aktif ve güçlü bir yapıya kavuşması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Başkan Aras, “Yeni dönemde de özellikle kaynak ve yetki sorunları başta olmak üzere yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlara odaklanacağız. Belediyelerin sesi olan, çözüm üreten ve ortak aklı büyüten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Başkan Aras: “120 Üyeli Büyük Bir Dayanışma Ailesiyiz”

Başkan Aras, “Birliğimiz Anadolu’nun dört bir yanından belediyelerin oluşturduğu büyük bir dayanışma ailesi. Bugün 120 üyeye ulaşan Kıyı Belediyeler Birliği’ni güçlendirerek hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Başkan Aras, görev süresi boyunca emek veren tüm encümen üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde birlikte görev yapacak encümen üyeleriyle birliği daha ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.