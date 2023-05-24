Klasik otomobil tutkunları Kartal'da “Sea Classic Garage” Sergisi’nde buluştu

Kartal Belediyesi, mayıs ayı kültür-sanat programı kapsamında yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf sanatçısı Deniz Tokgöz’ün, klasik otomobillerin fotoğraflarından oluşturduğu ‘Sea Classic Garage’ isimli sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı. Serginin açılışına klasik otomobil tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına fotoğraf sanatçısı Deniz Tokgöz’e çiçek takdim edildi.

Fotoğrafçı Deniz Tokgöz’ün uzun yıllar boyunca çektiği otomobil fotoğraflarından oluşan sergide, toplam 83 fotoğraf yer alıyor. ‘Sea Classic Garage’ sergisinin 7’incisini Kartal Belediyesi’nde açan Tokgöz, her bir fotoğrafın ise ayrı bir hikayesi olduğunu belirtti.

Sahibi olduğu 1973 model Mercedes-Benz 200, geçmiş dönem Cumhurbaşkanları Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından makam aracı olarak kullanılmış 1977 model Mercedes-Benz 600 Pullman Limuzin ve Turgut Özal‘ın kullandığı Mercedes-Benz otomobillerinin yanı sıra ünlü isimlerin otomobillerinin fotoğrafları da sergide yer alıyor.

Serginin dikkat çeken bir bölümü ise, Deniz Tokgöz’ün çocukluğundan beri sakladığı ve koleksiyon haline getirdiği diecast model otomobiller ve aksesuarlar.

Klasik otomobil tutkunlarını bekleyen ‘Sea Classic Garage’ isimli fotoğraf sergisi, 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binası fuaye alanında ziyaret edilebilir.