KONSEM Etüt Merkezi'nde velilerle LGS toplantısı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Etüt Merkezi Rehberlik Servisi, etüt merkezinde eğitim gören 8’inci sınıf öğrencilerinin velileriyle kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine dair bilgiler ve öğrencilerin genel durumu velilerle paylaşıldı.

Konyaaltı Belediyesi, okul öncesinden üniversite sınavına kadar olan süreçlerinde öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitim odaklı çalışmalarını bu kapsamda sürdüren Konyaaltı Belediyesi, belediyeye bağlı etüt merkezinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin LGS süreciyle ilgili öğrenci velileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında kurum sorumlusu İbrahim Özsoy, etüt merkezinin işleyişi ve öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından rehberlik öğretmeni Yasemin Kamış, sınav hazırlık yöntemlerinden tercih sürecine ve bölgedeki nitelikli okulların tanıtımına kadar kapsamlı bilgiler aktardı.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Etüt merkezi öğretmenleri, toplantının ardından velilerle birebir görüşmeler yaparak, öğrencilerin akademik durumlarıyla ilgili bilgi ve istatistikler paylaştı. Kurum sorumlusu İbrahim Özsoy, “Öncelikle, tüm velilerimize katılımları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür toplantıları düzenleyerek velilerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yaz kampı sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, eğitim dönemine hızlı bir başlangıç yaptık. Şu anda ortaokul ve lise kademelerinde toplam 300 öğrencimizle eğitim-öğretim sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte her zaman bizim yanımızda olan tüm imkanları bize sağlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür ediyorum” dedi

Veli toplantılarının, 18 Ocak Cumartesi günü 12’nci ve mezun öğrencilerin velileriyle devam edeceği bildirildi.