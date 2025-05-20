KONSEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, 23-25 Mayıs tarihlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Konyaaltı Belediyesi’nin vatandaşlar için ücretsiz olarak hizmete sunduğu Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM), yıl boyunca devam eden kursların ardından büyük bir sergi gerçekleştirilecek. Kursiyerlerin el emeği çalışmalarından oluşan ‘KONSEM Yıl Sonu Sergisi’, 23 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Sergi, 25 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

Konyaaltı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen KONSEM kursları, geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuyor. Seramik, dikiş-nakış, halk oyunları, masa tenisi, cimnastik ve pilates gibi birçok branşta yıl boyunca süren bu kurslara katılan kursiyerler, edindikleri bilgi ve becerileri sergide sergileme fırsatı bulacak. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan kurslarda ortaya çıkan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sanatın ve emeğin buluştuğu bu özel sergiye, tüm vatandaşlar davet edildi.