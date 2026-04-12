Konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eski sevgilisini komaya soktu!

Mersin'de 24 yaşındaki S.Y., konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eski sevgilisi N.Ü.'yü (19) önce kabloyla boğmaya çalıştı, ardından defalarca bıçakladı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 4 Mart'ta Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y., bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi N.Ü.'yü, yeniden bir araya gelme ve ev bakma bahanesiyle buluşmak için yanına çağırdı. Ara sokakta buluşan çift arasında çıkan kavgada S.Y., cebinden çıkardığı telefon şarj aleti kablosunu N. Ü.'nün boynuna dolayıp, boğmaya çalıştı. S.Y., bağırarak çevredekilerden yardım isteyen N.Ü.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. N.Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Çevredekilerin yaralı olarak bulduğu N.Ü., otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 10 bıçak yarası bulunan N.Ü. ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan N.Ü., tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra eski sevgilisi S.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

DHA