Konyaaltı afet nöbetinde

Konyaaltı Belediyesi, yağmur ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde vatandaşın yardımına koştu. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Antalya’da dün gündüz saatlerinde başlayan ve il genelinin yanı sıra Konyaaltı’nı da olumsuz etkileyen fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle kırsal bölgelere düşen yoğun yağış, selin oluşmasına neden oldu. Konyaaltı Belediyesi, güvenlik amacıyla Hurma ile Çakırlar mahallelerini ve Kuruçay ile Karatepe mahallelerini birbirine bağlayan noktaları geçici süreyle trafiğe kapattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatlarıyla teyakkuz haline geçen belediye ekipleri, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilenen yerlerde vatandaşın yardımına koştu.

FIRTINA DİNENE KADAR NÖBETTEYİZ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde devriye halinde gezerek vatandaşlara destek olurken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise fırtına nedeniyle devrilen ağaçları iş makineleriyle devrildiği yerden kaldırarak tıkanan trafiği açtı. Ekipler, kırsal bölgelerde sel sularının taşıdığı atıklarla tıkanan dere yataklarını da iş makineleriyle temizledi. Su baskınları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara da elini uzatan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara ve çatısı uçan bir eve de anında müdahale etti. Başkan Semih Esen, ekiplerin nöbette kalmaya devam edeceğini söyledi.