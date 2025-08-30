  1. Anasayfa
  4. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: ''30 Ağustos, bağımsızlık mücadelesinin simgesidir''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek, bu zaferin aynı zamanda adalet ve eşitlik mücadelesinin de simgesi olduğunu vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kotan mesajında, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. 30 Ağustos, yalnızca askeri bir zafer değil; aynı zamanda bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve adalet yolunda verilen mücadelenin sembolüdür. Milletimiz, bu büyük zaferle sadece topraklarını değil, aynı zamanda özgür ve eşit bir gelecek hakkını da kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

“EŞİTLİK, ADALET, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Kotan, bu özel günün geçmişten bugüne taşıdığı anlamı hatırlatarak, şehit ve gazilere de minnet duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi. Kotan, Konyaaltı Belediyesi’nin de aynı değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını vurgulayarak, “30 Ağustos, ulusal birlik ve beraberliğimizin, adalet ve Cumhuriyet değerlerimizin en güçlü dayanağıdır. Bizler de bu değerler ışığında; eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük için çalışıyoruz. Konyaaltı’nda ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Daha adil, özgür ve aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

