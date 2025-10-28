Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan: ''Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda nice yıllara''

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kotan mesajında, “Cumhuriyetin özgürlük, eşitlik ve çağdaşlığın simgesi olduğunu belirterek, Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyetimize sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kotan mesajında, “Cumhuriyetimiz, 102 yıldır milletimize yol gösteren en büyük kazanımdır. 29 Ekim 1923’te milletimizin iradesiyle kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın temelidir. Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve güçlendirmek hepimizin görevidir. Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyetimize sonsuza dek sahip çıkacağız. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, bu ülkenin her bireyi için bir onur ve sorumluluktur. Bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİN AYDINLIK YOLUNDA NİCE YILLARA”

Başkan Kotan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetin kadınlar, gençler, çocuklar, emeğin ve bilimin aydınlığında yükselen bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, “Cumhuriyet, 102 yıl önce küllerinden doğan bir milletin yeniden ayağa kalkışının, birlik ve beraberlik içinde geleceğini inşa edişinin adıdır. Cumhuriyet, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığıdır. 29 Ekim 1923 sadece bir tarih değil, bağımsızlığın, özgürlüğün ve aydınlığın temellerinin atıldığı gündür. Bu büyük eseri bizlere armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda nice yıllara. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.